Африканские страны, пострадавшие от оспы обезьян, все еще ждут вакцины

Африканские страны, пострадавшие от оспы обезьян, все еще ждут вакцины

Африканские страны, пострадавшие от оспы обезьян, все еще ждут вакцины

Запланированная в Африке вакцинация от оспы обезьян сталкивается с задержками. Ни одна из африканских стран, затронутых вспышкой нового штамма вируса, не получила обещанную вакцину, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, ВОЗ сообщили, что Демократическая Республика Конго (ДРК) оказалась в центре вспышки нового штамма 1b: в этом году зарегистрировано 18 тыс. предполагаемых случаев заболевания и 629 смертей.

Этот вариант также был обнаружен в Бурунди, Уганде, Руанде, Кении, Швеции и Таиланде.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил 30 августа, что первые дозы должны поступить в ДРК «в течение нескольких дней», однако аналогичные заявления недавно были сделаны в отношении пожертвованных вакцин из США, которые не были доставлены вовремя.

Скоординированного ответа не последовало: Испания пообещала предоставить 500 тыс. доз, Франция и Германия пообещали по 100 тыс. доз каждая, а США заявили, что пожертвуют 50 тыс. вакцин. Ни одно из обещаний пока не выполнено.

Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) заявили, что запрошенные ими на борьбу со вспышкой заболевания средства в размере 245 млн долларов (18 млрд 286 млн 630 тыс. 140 тенге) были профинансированы лишь на 10%.

19 августа 2024 года министр здравоохранения Конго заявил, что на следующей неделе страна получит из США первые дозы вакцины для борьбы со вспышкой оспы обезьян. Случаи заражения были подтверждены среди детей и взрослых в более чем 13 африканских странах. В них распространяется новая форма вируса.

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