Африканские страны, пострадавшие от оспы обезьян, все еще ждут вакцины

Запланированная в Африке вакцинация от оспы обезьян сталкивается с задержками. Ни одна из африканских стран, затронутых вспышкой нового штамма вируса, не получила обещанную вакцину, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, ВОЗ сообщили, что Демократическая Республика Конго (ДРК) оказалась в центре вспышки нового штамма 1b: в этом году зарегистрировано 18 тыс. предполагаемых случаев заболевания и 629 смертей.

Этот вариант также был обнаружен в Бурунди, Уганде, Руанде, Кении, Швеции и Таиланде.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил 30 августа, что первые дозы должны поступить в ДРК «в течение нескольких дней», однако аналогичные заявления недавно были сделаны в отношении пожертвованных вакцин из США, которые не были доставлены вовремя.

Скоординированного ответа не последовало: Испания пообещала предоставить 500 тыс. доз, Франция и Германия пообещали по 100 тыс. доз каждая, а США заявили, что пожертвуют 50 тыс. вакцин. Ни одно из обещаний пока не выполнено.

Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) заявили, что запрошенные ими на борьбу со вспышкой заболевания средства в размере 245 млн долларов (18 млрд 286 млн 630 тыс. 140 тенге) были профинансированы лишь на 10%.

19 августа 2024 года министр здравоохранения Конго заявил, что на следующей неделе страна получит из США первые дозы вакцины для борьбы со вспышкой оспы обезьян. Случаи заражения были подтверждены среди детей и взрослых в более чем 13 африканских странах. В них распространяется новая форма вируса.