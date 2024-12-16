Агат, рынок стройматериалов

город: пгт Васильево

Район: Зеленодольский район

Адрес: Северная, 44

Индекс: 422530.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒917‒275‒02‒49

Сайт: nan

вид деятельности: Бензоинструмент, Входные двери, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Заборы / Ограждения, Замки / Скобяные изделия, Кабель / Провод, Керамическая плитка / Кафель, Кирпич, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Мангалы / Коптильни / Тандыры, Межкомнатные двери, Огнезащитные материалы, Оргстекло / Поликарбонат, Отделочные материалы, Песок / Щебень, Печи / камины для помещений, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Пог

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: с 08:00 до 17:00, Вс: с 08:00 до 16:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты