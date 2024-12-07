Агрохозторг, оптово-розничная компания

город: Волгоград

Район: Волгоград городской округ

Адрес: Довженко, 16

Индекс: 400080.0

Телефон: +7 (8442) 65‒34‒42

Мобильный Телефон: nan

Сайт: nan

вид деятельности: Бытовая техника, Входные двери, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Железобетонные изделия, Заборы / Ограждения, Замки / Скобяные изделия, Кабель / Провод, Каркасно-тентовые конструкции, Керамическая плитка / Кафель, Кирпич, Корпусная мебель, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Межкомнатные двери, Металлоизделия, Мягкая мебель, Напольные покрытия / Комплектующие, Облицовочный камень, Обои, Отделочные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Светотехника, Стекло / Зерк

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: с 08:00 до 17:00, Вс: с 08:00 до 14:00 (летний период: пн-пт 8:00-18:00; сб 8:00-17:00; вс 8:00-14:00 )

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду