Агрохозторг, оптово-розничная компания
город: Волгоград
Район: Волгоград городской округ
Адрес: Довженко, 16
Индекс: 400080.0
Телефон: +7 (8442) 65‒34‒42
Мобильный Телефон: nan
Сайт: nan
вид деятельности: Бытовая техника, Входные двери, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Железобетонные изделия, Заборы / Ограждения, Замки / Скобяные изделия, Кабель / Провод, Каркасно-тентовые конструкции, Керамическая плитка / Кафель, Кирпич, Корпусная мебель, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Межкомнатные двери, Металлоизделия, Мягкая мебель, Напольные покрытия / Комплектующие, Облицовочный камень, Обои, Отделочные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Светотехника, Стекло / Зерк
Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: с 08:00 до 17:00, Вс: с 08:00 до 14:00 (летний период: пн-пт 8:00-18:00; сб 8:00-17:00; вс 8:00-14:00 )
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду