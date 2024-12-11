Агрупп, магазин

город: с. Агаповка

Район: Агаповский район

Адрес: Асфальтовая, 2а

Индекс: 457400.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒912‒311‒22‒80

Сайт: http://xn--d1ahaecqekej3f5b.xn--p1acf

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Железобетонные изделия, Заборы / Ограждения, Замки / Скобяные изделия, Кабель / Провод, Кирпич, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Меховое / кожаное сырьё, Напольные покрытия / Комплектующие, Огнеупорные материалы / изделия, Оргстекло / Поликарбонат, Отделочные материалы, Песок / Щебень, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Сварочное оборудование, Сварочные материалы, Строительные блоки, Строи

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду