Агрупп, магазин

город: Верхнеуральск

Район: Верхнеуральский район

Адрес: улица Ерёмина, 4а

Индекс: 457670.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒912‒311‒23‒72

Сайт: http://xn--d1ahaecqekej3f5b.xn--p1acf

вид деятельности: Бензоинструмент, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Железобетонные изделия, Заборы / Ограждения, Замки / Скобяные изделия, Кабель / Провод, Кирпич, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Меховое / кожаное сырьё, Напольные покрытия / Комплектующие, Огнеупорные материалы / изделия, Оргстекло / Поликарбонат, Отделочные материалы, Песок / Щебень, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Садово-огородный инвентарь / техника, Сварочное обору

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: выходной (пункт приема: пн-пт 9:00-18:00; сб 9:00-14:00)

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду