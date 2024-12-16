Академия фасада и кровли, торгово-монтажная компания

город: Пермь

Район: Пермь городской округ

Адрес: Газеты Звезда, 56

Индекс: 614039.0

Телефон: +7 (342) 254‒01‒02

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://afk59.ru

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Заборы / Ограждения, Звукоизоляционные материалы, Керамогранит, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Кровельные работы, Оргстекло / Поликарбонат, Системы водоотведения, Стеновые панели, Строительные материалы, Строительство дач / коттеджей, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Теплоизоляционные работы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 10:00 до 17:00, Вт: с 10:00 до 17:00, Ср: с 10:00 до 17:00, Чт: с 10:00 до 17:00, Пт: с 10:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк