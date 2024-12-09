Акс групп
город: Балашиха
Район: Балашиха городской округ
Адрес: Звёздная улица, 13
Индекс: 143909.0
Телефон: +7 (495) 540‒56‒60
Мобильный Телефон: +7‒903‒757‒30‒33
Сайт: http://www.aksg.su
вид деятельности: Входные группы, Входные двери, Светопрозрачные конструкции, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк