Акс групп

город: Балашиха

Район: Балашиха городской округ

Адрес: Звёздная улица, 13

Индекс: 143909.0

Телефон: +7 (495) 540‒56‒60

Мобильный Телефон: +7‒903‒757‒30‒33

Сайт: http://www.aksg.su

вид деятельности: Входные группы, Входные двери, Светопрозрачные конструкции, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк