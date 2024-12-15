Аксиома, компания по продаже фасадных материалов
город: Екатеринбург
Район: Екатеринбург городской округ
Адрес: Промышленный проезд, 2Б
Индекс: 620137.0
Телефон: +7 (343) 382‒21‒03
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://aks96.com
вид деятельности: Кровельные материалы, Системы водоотведения, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты