Аксиома, компания по продаже фасадных материалов

город: Екатеринбург

Район: Екатеринбург городской округ

Адрес: Промышленный проезд, 2Б

Индекс: 620137.0

Телефон: +7 (343) 382‒21‒03

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://aks96.com

вид деятельности: Кровельные материалы, Системы водоотведения, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты