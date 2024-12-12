Аксиома-Нск, торговая компания
город: Новосибирск
Район: Новосибирск городской округ
Адрес: Тимирязева, 2
Индекс: 630001.0
Телефон: +7 (383) 291‒15‒40
Мобильный Телефон: +7‒952‒903‒67‒78
Сайт: http://xn—-7sba5ajdlkf2ag.xn--p1ai
вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Отделочные материалы, Системы перегородок, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 16:30, Вт: с 09:00 до 16:30, Ср: с 09:00 до 16:30, Чт: с 09:00 до 16:30, Пт: с 09:00 до 16:30, Сб: с 09:00 до 12:30, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты