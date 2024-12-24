Аксиома, торговая компания

город: Нижний Новгород

Район: Нижний Новгород городской округ

Адрес: улица Ванеева, 15/34

Индекс: 603105.0

Телефон: +7 (831) 423‒25‒55

Мобильный Телефон: +7‒910‒123‒99‒96

Сайт: http://www.aksioma52.ru

вид деятельности: Кирпич, Строительные блоки, Сухие строительные смеси, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной (по предварительному звонку: сб, вс)

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду