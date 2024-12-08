Аксис, торгово-строительная компания
город: Хабаровск
Район: Хабаровск городской округ
Адрес: улица Промышленная, 12г
Индекс: 680009.0
Телефон: +7 (4212) 93‒00‒73
Мобильный Телефон: +7‒924‒403‒00‒73
Сайт: http://aksis-fasad.ru
вид деятельности: Герметики / Клеи, Светопрозрачные конструкции, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 09:00 до 12:00, Вт: с 09:00 до 12:00, Ср: с 09:00 до 12:00, Чт: с 09:00 до 12:00, Пт: с 09:00 до 12:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк