Аксис, торгово-строительная компания

город: Хабаровск

Район: Хабаровск городской округ

Адрес: улица Промышленная, 12г

Индекс: 680009.0

Телефон: +7 (4212) 93‒00‒73

Мобильный Телефон: +7‒924‒403‒00‒73

Сайт: http://aksis-fasad.ru

вид деятельности: Герметики / Клеи, Светопрозрачные конструкции, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 12:00, Вт: с 09:00 до 12:00, Ср: с 09:00 до 12:00, Чт: с 09:00 до 12:00, Пт: с 09:00 до 12:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк