Аксон, гипермаркет строительных материалов и товаров для дома

город: Рыбинск

Район: Рыбинск городской округ

Адрес: улица Суркова, 2

Индекс: nan

Телефон: 8‒800‒100‒49‒00

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://akson.ru

вид деятельности: Абразивный инструмент, Бензоинструмент, Бетон / Раствор, Бытовая техника, Вентиляционное / тепловое оборудование, Входные двери, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Грязепоглощающие покрытия, Декоративные отделочные элементы и материалы, Деревообрабатывающий инструмент, ДСП / ДВП / Фанера, Жалюзи, Заборы / Ограждения, Замки / Скобяные изделия, Звукоизоляционные материалы, Измерительный инструмент, Интерьерные лестницы / Ограждения, Кабель / Провод, Карнизы, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Комплектующие

Время работы: Ежедневно с 08:00 до 21:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк

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