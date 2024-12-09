Аксон, гипермаркет строительных материалов и товаров для дома

город: Кострома

Район: Кострома городской округ

Адрес: Сутырина, 3

Индекс: 156009.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://akson.ru

вид деятельности: Абразивный инструмент, Бензоинструмент, Бытовая техника, Вентиляционное / тепловое оборудование, Входные двери, Герметики / Клеи, Гипсокартон / Комплектующие, Грязепоглощающие покрытия, Декоративные отделочные элементы и материалы, Деревообрабатывающий инструмент, ДСП / ДВП / Фанера, Жалюзи, Заборы / Ограждения, Замки / Скобяные изделия, Звукоизоляционные материалы, Измерительный инструмент, Интерьерные лестницы / Ограждения, Кабель / Провод, Карнизы, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Ковры, Комплектующие для дверей, Комплектующие для окон, Кор

Время работы: Ежедневно с 08:00 до 21:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком

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