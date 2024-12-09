Аксон, гипермаркет стройматериалов и товаров для дома
город: Иваново
Район: Иваново городской округ
Адрес: проспект Текстильщиков, 80
Индекс: 153038.0
Телефон: 8‒800‒100‒49‒00
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://akson.ru
вид деятельности: Абразивный инструмент, Бензоинструмент, Бытовая техника, Вентиляционное / тепловое оборудование, Входные двери, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Грязепоглощающие покрытия, Декоративные отделочные элементы и материалы, Деревообрабатывающий инструмент, ДСП / ДВП / Фанера, Жалюзи, Заборы / Ограждения, Замки / Скобяные изделия, Звукоизоляционные материалы, Измерительный инструмент, Интерьерные лестницы / Ограждения, Кабель / Провод, Карнизы, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Комплектующие для дверей, Комп
Время работы: Ежедневно с 08:00 до 21:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду