Актер из «Гарри Поттера» заявил о желании сыграть Дамблдора в перезапуске картины

66-летний американский актер Гари Олдман, сыгравший волшебника Сириуса Блэка в фильмах серии «Гарри Поттер», заявил о желании исполнить роль Дамблдора в перезапуске экранизации книг Джоан Роулинг, сообщает Zakon.kz.

По информации IndieWire, артист на церемонии вручения премии «Эмми» предложил себя на роль волшебника Альбуса Дамблдора в новом сериале от HBO.

«Я люблю Сириуса. В фильмах его было недостаточно», – отметил Олдман.

Затем он заявил, что через несколько лет будет готов играть Дамблдора. Между тем издание предполагает, что выберут другого артиста.