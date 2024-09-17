Актер из «Гарри Поттера» заявил о желании сыграть Дамблдора в перезапуске картины

Актер из «Гарри Поттера» заявил о желании сыграть Дамблдора в перезапуске картины

Актер из "Гарри Поттера" заявил о желании сыграть Дамблдора в перезапуске картины

66-летний американский актер Гари Олдман, сыгравший волшебника Сириуса Блэка в фильмах серии «Гарри Поттер», заявил о желании исполнить роль Дамблдора в перезапуске экранизации книг Джоан Роулинг, сообщает Zakon.kz.

По информации IndieWire, артист на церемонии вручения премии «Эмми» предложил себя на роль волшебника Альбуса Дамблдора в новом сериале от HBO.

«Я люблю Сириуса. В фильмах его было недостаточно», – отметил Олдман.

Затем он заявил, что через несколько лет будет готов играть Дамблдора. Между тем издание предполагает, что выберут другого артиста.

«Ставлю на то, что весь актерский состав будет новым», – сказал Олдман.

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