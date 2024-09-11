Актер из «Солдатов» и «Гостьи из будущего» Борис Щербаков попал в больницу

Актер из «Солдатов» и «Гостьи из будущего» Борис Щербаков попал в больницу

Актер из "Солдатов" и "Гостьи из будущего" Борис Щербаков попал в больницу

Народного артиста России Бориса Щербакова госпитализировали в больницу из-за нестабильной стенокардии, сообщает Zakon.kz.

По информации РЕН ТВ, актеру стало плохо в его московской квартире на Тверской – у знаменитости схватило сердце.

Отметим, что в августе Щербаков уже лежал в отделении кардиологии. Тогда он пожаловался на слабость, одышку и боли в животе и не мог ничего есть. Врачам удалось стабилизировать его состояние и подобрать терапию. Отмечается, что Щербакова несколько лет беспокоит фибрилляция предсердий, ишемия и кардиосклероз.

Борис Щербаков дебютировал в кино в 1963 году в картине «Мандат». В 1985 году он стал лауреатом Государственной премии СССР, а в 1994-м удостоился звания народного артиста России.

В фильмографии Щербакова более 230 работ. Он снимался в таких проектах, как «Гостья из будущего», «Битва за Москву», «Криминальный квартет», «Следствие ведут знатоки», «Солдаты», «Легенда №17».

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