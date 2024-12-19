Актерм-ДВ, торговая компания

город: Владивосток

Район: Владивостокский городской округ

Адрес: Океанский проспект, 70в

Индекс: 690002.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://akterm.ru

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Дезинфицирующие средства, Звукоизоляционные материалы, Лакокрасочные материалы, Огнезащитные материалы, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 10:00 до 18:00, Вт: с 10:00 до 18:00, Ср: с 10:00 до 18:00, Чт: с 10:00 до 18:00, Пт: с 10:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк