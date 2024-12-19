Актерм-ДВ, торговая компания
город: Владивосток
Район: Владивостокский городской округ
Адрес: Океанский проспект, 70в
Индекс: 690002.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://akterm.ru
вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Дезинфицирующие средства, Звукоизоляционные материалы, Лакокрасочные материалы, Огнезащитные материалы, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 10:00 до 18:00, Вт: с 10:00 до 18:00, Ср: с 10:00 до 18:00, Чт: с 10:00 до 18:00, Пт: с 10:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк