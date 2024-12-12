Актив, оптовая компания
город: Самара
Район: Самара городской округ
Адрес: Осипенко, 11
Индекс: 443096.0
Телефон: +7 (846) 267‒57‒71
Мобильный Телефон: +7‒996‒733‒85‒75
Сайт: nan
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Межкомнатные двери, Напольные покрытия / Комплектующие, Отделочные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной (по предварительной записи: пн-пт)
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк