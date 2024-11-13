Активисты в Италии призывают Папу Римского не рубить 200-летнюю елку на Рождество

Экологи в северной итальянской провинции Трентино начали кампанию, чтобы остановить вырубку 200-летней ели, которая должна стать центральным элементом рождественского убранства Ватикана, сообщает Zakon.kz.

Так называемый «зеленый великан» имеет высоту 29 м и должен быть срублен на следующей неделе в лесу в долине Ледро, после чего его перевезут в Ватикан и установят на площади Святого Петра, где он будет открыт 9 декабря.

Традиция рождественской елки в Ватикане началась в 1982 году, и с тех пор каждый год дарится ель либо из региона Италии, либо из другой европейской страны. Подарок часто становится предметом гордости.

Но несколько экологических ассоциаций в Трентино полны решимости сорвать план этого года. Они написали открытое письмо Папе Франциску, прося его остановить то, что они назвали «бесполезной жертвой». Более 40 тыс. человек подписали петицию, а жители Ледро, города с населением около 600 человек, как сообщается, планируют устроить акцию протеста с перекрытием дорог, чтобы не допустить попадания дерева в Рим.