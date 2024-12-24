Акция, интернет-магазин
город: Новосибирск
Район: Новосибирск городской округ
Адрес: Пермитина, 24/7
Индекс: 630078.0
Телефон: +7 (383) 287‒52‒00
Мобильный Телефон: +7‒913‒006‒52‒00
Сайт: http://asg54.ru
вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк