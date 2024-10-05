Акция протеста в Британии закончились задержанием активистов

Пресс-служба Скотленд-Ярда заявила о том, что во время акции в поддержку Палестины, проходящей в центре Лондона, были задержаны 17 человек, сообщает Zakon.kz.

В социальной сети X (ранее Twitter) стражи порядка написали, что троих задержали за нападение на работника аварийной службы, двух – за поддержку запрещенной организации (к которым относится ливанское шиитское движение «Хесболлах»), девятерых – за нарушение общественного порядка (четырех из них – с отягчающими обстоятельствами на расовой почве), один из задержанных.

Отметим, что митинг организовали в связи с предстоящей годовщиной нападения палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль 7 октября. Активисты выступали за прекращение боевых действий на территории сектора Газа и Ливана. Митингующие обвинили руководство Израиля в геноциде.

Отметим, что в данный момент митинг подошел к концу.