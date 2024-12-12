Аквилон, центр гибки

город: Красноярск

Район: Красноярск городской округ

Адрес: улица Глинки, 34

Индекс: 660031.0

Телефон: +7 (391) 987‒59‒97

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://xn--24-9kc7dg7c.xn--p1ai

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Металлоизделия, Металлообработка, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк