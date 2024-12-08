Ал марка, компания по производству алюминиевых конструкций

город: Санкт-Петербург

Район: nan

Адрес: Минеральная, 13 лит А

Индекс: 195009.0

Телефон: +7 (812) 326‒05‒47

Мобильный Телефон: +7‒911‒831‒05‒50

Сайт: http://almarkaspb.ru

вид деятельности: Автоматические ворота / шлагбаумы, Входные двери, Окна, Системы перегородок, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк