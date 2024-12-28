Альбия, торговая компания
город: nan
Район: Красногорск городской округ
Адрес: Пятницкое шоссе 6 километр, ст9
Индекс: 143442.0
Телефон: +7 (495) 414‒28‒12
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://Albia.ru
вид деятельности: Керамическая плитка / Кафель, Кирпич, Кровельные материалы, Окна, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк