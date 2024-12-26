Алеа, группа компаний

город: Сочи

Район: Сочи городской округ

Адрес: Чекменёва, 20 к1

Индекс: 354024.0

Телефон: 8‒800‒250‒73‒07

Мобильный Телефон: +7‒984‒333‒98‒75

Сайт: http://alea.shop

вид деятельности: Кровельные материалы, Системы водоотведения, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:30 до 18:00, Вт: с 08:30 до 18:00, Ср: с 08:30 до 18:00, Чт: с 08:30 до 18:00, Пт: с 08:30 до 18:00, Сб: с 08:30 до 17:00, Вс: с 08:30 до 17:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк