Алеа, группа компаний

город: Краснодар

Район: Краснодар городской округ

Адрес: улица Уральская, 83 к1

Индекс: 350059.0

Телефон: 8‒800‒200‒26‒59

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://www.aleakrasnodar.ru/

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Звукоизоляционные материалы, Керамогранит, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Отделочные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Садово-огородный инвентарь / техника, Сантехника / Санфаянс, Системы водоотведения, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:30 до 17:30, Вт: с 08:30 до 17:30, Ср: с 08:30 до 17:30, Чт: с 08:30 до 17:30, Пт: с 08:30 до 17:30, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк