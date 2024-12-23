Алеа, компания по продаже винилового сайдинга и водостоков ПВХ

город: Краснодар

Район: Краснодар городской округ

Адрес: улица Уральская, 83/1

Индекс: 350059.0

Телефон: 8‒800‒200‒26‒59

Мобильный Телефон: nan

Сайт: nan

вид деятельности: Кровельные материалы, Сантехника / Санфаянс, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:30 до 17:30, Вт: с 08:30 до 17:30, Ср: с 08:30 до 17:30, Чт: с 08:30 до 17:30, Пт: с 08:30 до 17:30, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк