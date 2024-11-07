Александр Лукашенко помиловал более 30 осужденных за экстремизм

Александр Лукашенко помиловал более 30 осужденных за экстремизм

Александр Лукашенко помиловал более 30 осужденных за экстремизм

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о помиловании 31 человека, осужденных за преступления экстремистской направленности, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации на сайте пресс-службы белорусского лидера, среди помилованных две женщины и 29 мужчин: три из них являются инвалидами, а 17 страдают от хронических заболеваний. У 27 освобожденных есть дети, причем семь из них – многодетные родители.

«Осужденные освобождены от основного наказания без снятия судимости. Министерство внутренних дел обеспечит контроль за их правопослушным поведением», – говорится в сообщении.

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