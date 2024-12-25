Алексеево дача, строительный двор

город: Брянск

Район: Брянск городской округ

Адрес: Снежетьская улица, 11

Индекс: 241029.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒980‒300‒43‒10

Сайт: nan

вид деятельности: Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Кирпич, Кровельные материалы, Металлоизделия, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Цемент

Время работы: Ежедневно с 09:00 до 17:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду