Алексстрой, торговая компания

город: Кемерово

Район: Кемеровский городской округ

Адрес: Узкоколейная, 2а

Индекс: 650031.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒913‒336‒59‒71

Сайт: nan

вид деятельности: Входные двери, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Замки / Скобяные изделия, Карнизы, Кирпич, Комплектующие для дверей, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Межкомнатные двери, Напольные покрытия / Комплектующие, Оргстекло / Поликарбонат, Отделочные материалы, Песок / Щебень, Стеновые панели, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплицы, Теплоизоляционные материалы, Товары для бань / саун, Тротуарная плитка, Укрывной материал, Фасадные материалы / конструкции, Цемент

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 17:00, Вс: с 09:00 до 17:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду