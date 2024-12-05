АлексСтрой
город: Красноярск
Район: Красноярск городской округ
Адрес: Солнечная улица, 12а ст18
Индекс: 660004.0
Телефон: +7 (391) 205‒03‒03
Мобильный Телефон: +7‒963‒191‒76‒36
Сайт: nan
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Стеновые панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком