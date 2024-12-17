Алет-Строй, торговая компания
город: Санкт-Петербург
Район: nan
Адрес: Средний проспект В.О., 86
Индекс: 199106.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒911‒920‒54‒93
Сайт: http://stroy-zakaz.com
вид деятельности: Гидроизоляционные работы, Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 10:00 до 18:00, Вт: с 10:00 до 18:00, Ср: с 10:00 до 18:00, Чт: с 10:00 до 18:00, Пт: с 10:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк