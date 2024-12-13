Альфа-Крепёж, магазин
город: Нижний Новгород
Район: Нижний Новгород городской округ
Адрес: Федосеенко, 64/1
Индекс: 603037.0
Телефон: +7 (831) 410‒39‒08
Мобильный Телефон: nan
Сайт: nan
вид деятельности: Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Малярный инструмент, Металлоизделия, Пластиковая тара, Садово-огородный инвентарь / техника, Слесарно-монтажный инструмент, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции, Электроинструмент
Время работы: Пн: с 08:00 до 18:00, Вт: с 08:00 до 18:00, Ср: с 08:00 до 18:00, Чт: с 08:00 до 18:00, Пт: с 08:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 17:00, Вс: с 09:00 до 17:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк