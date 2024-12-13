Альфа-Крепёж, магазин

город: Нижний Новгород

Район: Нижний Новгород городской округ

Адрес: Федосеенко, 64/1

Индекс: 603037.0

Телефон: +7 (831) 410‒39‒08

Мобильный Телефон: nan

Сайт: nan

вид деятельности: Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Малярный инструмент, Металлоизделия, Пластиковая тара, Садово-огородный инвентарь / техника, Слесарно-монтажный инструмент, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции, Электроинструмент

Время работы: Пн: с 08:00 до 18:00, Вт: с 08:00 до 18:00, Ср: с 08:00 до 18:00, Чт: с 08:00 до 18:00, Пт: с 08:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 17:00, Вс: с 09:00 до 17:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк