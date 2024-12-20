Альфа-опт, оптовая компания
город: Новосибирск
Район: Новосибирск городской округ
Адрес: улица Гаранина, 15
Индекс: 630017.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: nan
Сайт: nan
вид деятельности: Бетон / Раствор, Кирпич, Кровельные материалы, Спецодежда / Средства индивидуальной защиты, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат, Электротехническая продукция
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата через банк