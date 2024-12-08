Альфа-плюс, торговая компания
город: Санкт-Петербург
Район: nan
Адрес: Александра Блока, 5
Индекс: 190121.0
Телефон: +7 (812) 449‒36‒39
Мобильный Телефон: +7‒921‒996‒38‒22
Сайт: http://bautex.ru
вид деятельности: Обои, Отделочные материалы, Погонажные изделия, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата через банк