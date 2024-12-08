Альфа-плюс, торговая компания

город: Санкт-Петербург

Район: nan

Адрес: Александра Блока, 5

Индекс: 190121.0

Телефон: +7 (812) 449‒36‒39

Мобильный Телефон: +7‒921‒996‒38‒22

Сайт: http://bautex.ru

вид деятельности: Обои, Отделочные материалы, Погонажные изделия, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата через банк