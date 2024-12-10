Альфа-Профф, торгово-производственная компания

город: Нижневартовск

Район: Нижневартовск городской округ

Адрес: Интернациональная улица, 66 ст1

Индекс: 628624.0

Телефон: +7 (3466) 50‒06‒01

Мобильный Телефон: nan

Сайт: nan

вид деятельности: Входные двери, Окна, Остекление / отделка балконов и лоджий, Ремонт окон, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 14:00, Вс: с 10:00 до 14:00

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты