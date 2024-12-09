Альфа-Строй, склад

город: Киров

Район: Киров городской округ

Адрес: улица Дзержинского, 90/1

Индекс: 610047.0

Телефон: +7 (8332) 78‒48‒98

Мобильный Телефон: +7‒922‒663‒44‒55

Сайт: http://avito.ru/i87286273

вид деятельности: Быстровозводимые здания / сооружения, Гидроизоляционные материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Звукоизоляционные материалы, Кирпич, Комплектующие для дверей, Кровельные материалы, Межкомнатные двери, Металлоизделия, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Погонажные изделия, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции, Цемент, Электронагревательное оборудование

Время работы: Пн: с 08:00 до 18:00, Вт: с 08:00 до 18:00, Ср: с 08:00 до 18:00, Чт: с 08:00 до 18:00, Пт: с 08:00 до 18:00, Сб: с 08:00 до 15:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду