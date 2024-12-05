АльфаМетКомплект, торговая компания
город: Мытищи
Район: Мытищи городской округ
Адрес: улица Лётная, 16 к3
Индекс: 141008.0
Телефон: +7 (499) 110‒19‒17
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://www.gbi.alfa-mc.ru
вид деятельности: Железобетонные изделия, Контрольно-измерительные приборы (КИПиА), Крепёжные изделия, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Нержавеющий металлопрокат, Системы отопления / водоснабжения / канализации, Строительные материалы, Сэндвич-панели, Фасадные материалы / конструкции, Цветной металлопрокат, Чёрный металлопрокат
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата через банк