АльфаМетКомплект, торговая компания

город: Мытищи

Район: Мытищи городской округ

Адрес: улица Лётная, 16 к3

Индекс: 141008.0

Телефон: +7 (499) 110‒19‒17

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://www.gbi.alfa-mc.ru

вид деятельности: Железобетонные изделия, Контрольно-измерительные приборы (КИПиА), Крепёжные изделия, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Нержавеющий металлопрокат, Системы отопления / водоснабжения / канализации, Строительные материалы, Сэндвич-панели, Фасадные материалы / конструкции, Цветной металлопрокат, Чёрный металлопрокат

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата через банк