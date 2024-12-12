Алфас, торговый дом

город: Москва

Район: nan

Адрес: Электродная улица, 2 ст12

Индекс: 111524.0

Телефон: +7 (495) 984‒83‒93

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://al-fas.ru

вид деятельности: Архитектурно-строительное проектирование, Керамогранит, Стеновые панели, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 13:00, Вт: с 09:00 до 13:00, Ср: с 09:00 до 13:00, Чт: с 09:00 до 13:00, Пт: с 09:00 до 13:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Оплата через банк