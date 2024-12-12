Алфас, торговый дом
город: Москва
Район: nan
Адрес: Электродная улица, 2 ст12
Индекс: 111524.0
Телефон: +7 (495) 984‒83‒93
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://al-fas.ru
вид деятельности: Архитектурно-строительное проектирование, Керамогранит, Стеновые панели, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 09:00 до 13:00, Вт: с 09:00 до 13:00, Ср: с 09:00 до 13:00, Чт: с 09:00 до 13:00, Пт: с 09:00 до 13:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Оплата через банк