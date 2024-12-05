Алга-Сибирь, склад

город: Горно-Алтайск

Район: Горно-Алтайск городской округ

Адрес: улица Строителей, 5Б

Индекс: 649002.0

Телефон: +7 (38822) 6‒23‒74

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://alga-group.ru

вид деятельности: Автоматические ворота / шлагбаумы, Гидроизоляционные материалы, Кровельные материалы, Окна, Продажа / установка тёплых полов, Строительные материалы, Строительство дач / коттеджей, Строительство фундамента, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 18:00, Вт: с 08:00 до 18:00, Ср: с 08:00 до 18:00, Чт: с 08:00 до 18:00, Пт: с 08:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 14:00, Вс: выходной

Способ оплаты: nan