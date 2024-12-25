Алиса, центр компетенций в строительстве и производстве

город: пос. Орловка

Район: Гурьевский городской округ

Адрес: Заречная, 6 к5

Индекс: 238324.0

Телефон: +7 (4012) 77‒11‒34

Мобильный Телефон: +7‒909‒777‒57‒31

Сайт: http://alisa39.com

вид деятельности: Бетон / Раствор, Вентиляционное / тепловое оборудование, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Инжиниринговые услуги, Кирпич, Кровельные материалы, Кровельные работы, Строительные блоки, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Техническая экспертиза зданий и сооружений, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 15:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком, Перевод с карты, Оплата по QR-коду