Альмира, магазин строительных и отделочных материалов

город: д. Кабицыно

Район: Боровский район

Адрес: улица Обнинская, 1Б

Индекс: nan

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒915‒896‒49‒68

Сайт: http://www.tsk-almira.ru

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, Звукоизоляционные материалы, Звукоизоляционные работы, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Металлоизделия, Напольные покрытия / Комплектующие, Огнеупорные материалы / изделия, Отделочные материалы, Ремонт / отделка помещений, Строительное оборудование / Вспомогательные устройства, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Цемент

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 16:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты