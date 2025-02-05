Алоэ-гель для лица `GARNIER` SKIN NATURALS гиалуроновый увлажняющий (для нормальной и смешанной кожи) 50 мл

479 ₽ 269 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: лицо

Тип кожи: нормальная

Вес в упаковке: 200 г

Текстура: гелевая

Высота упаковки: 60 мм

Ширина упаковки: 70 мм

Длина упаковки: 70 мм

Тег: Кремы универсальные для лица

Раздел: кремы

Артикул 169094

Страна: ГЕРМАНИЯ/ GERMANY



Все товары бренда Увлажняющий в течение 48 часов гель с органическим Алоэ Вера, обогащенный гиалуроновой кислотой натурального происхождения.

Формула содержит 96% натуральных ингредиентов и имеет восхитительно освежающую текстуру текстуру геля.

-Благодаря органическому Алоэ Вера гель интенсивно увлажняет и утоляет жажду кожи.

-Благодаря гиалуроновой кислоте натурального происхождения, препятствующей потере влаги, гель делает кожу заметно более упругой.

Способ применения: 3 СПОСОБА НАНЕСЕНИЯ — З ДЕЙСТВИЯ: 1. Дневной уход: нанесите на чистую кожу для увлажнения на… 48ч* 2. Ночной уход: нанесите на чистую кожу для интенсивного восстановления уровня увлажненности кожи и заметно более отдохнувшей кожи с утра. 3. Маска: нанесите толстым слоем для интенсивного увлажнения и восстановления упругости кожи. Оставьте на 3 минуты, если необходимо удалите излишки с помощью ватного диска. Избегайте области вокруг глаз и контура губ. *Инструментальный тест, 24 женщины.

Состав: Aqua/water, glycerin, propanediol, alcohol denat., pentylene glycol, aloe barbadensis leaf juice powder, vitis vinifera, fruitwater / grape fruitwater, sodium hyaluronate, sodium hydroxide, caprylyl glycol, polyglyceryl-10, laurate acrylates/c10-30 alkyl acrylate, crosspolymer, salicylic acid, parfum / fragrance Обзор от бренда