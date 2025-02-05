Алоэ-гель для лица `GARNIER` SKIN NATURALS гиалуроновый увлажняющий (для нормальной и смешанной кожи) 50 мл

Алоэ-гель для лица `GARNIER` SKIN NATURALS гиалуроновый увлажняющий (для нормальной и смешанной кожи) 50 мл

Алоэ-гель для лица `GARNIER` SKIN NATURALS гиалуроновый увлажняющий (для нормальной и смешанной кожи) 50 мл

479 ₽ 269 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

  • Область использования: лицо
  • Тип кожи: нормальная
  • Вес в упаковке: 200 г
  • Текстура: гелевая
  • Высота упаковки: 60 мм
  • Ширина упаковки: 70 мм
  • Длина упаковки: 70 мм
  • Тег: Кремы универсальные для лица
  • Раздел: кремы
  • Артикул 169094
  • Страна: ГЕРМАНИЯ/ GERMANY

Все товары бренда Увлажняющий в течение 48 часов гель с органическим Алоэ Вера, обогащенный гиалуроновой кислотой натурального происхождения.
Формула содержит 96% натуральных ингредиентов и имеет восхитительно освежающую текстуру текстуру геля.
-Благодаря органическому Алоэ Вера гель интенсивно увлажняет и утоляет жажду кожи.
-Благодаря гиалуроновой кислоте натурального происхождения, препятствующей потере влаги, гель делает кожу заметно более упругой.

Способ применения: 3 СПОСОБА НАНЕСЕНИЯ — З ДЕЙСТВИЯ: 1. Дневной уход: нанесите на чистую кожу для увлажнения на… 48ч* 2. Ночной уход: нанесите на чистую кожу для интенсивного восстановления уровня увлажненности кожи и заметно более отдохнувшей кожи с утра. 3. Маска: нанесите толстым слоем для интенсивного увлажнения и восстановления упругости кожи. Оставьте на 3 минуты, если необходимо удалите излишки с помощью ватного диска. Избегайте области вокруг глаз и контура губ. *Инструментальный тест, 24 женщины.

Состав: Aqua/water, glycerin, propanediol, alcohol denat., pentylene glycol, aloe barbadensis leaf juice powder, vitis vinifera, fruitwater / grape fruitwater, sodium hyaluronate, sodium hydroxide, caprylyl glycol, polyglyceryl-10, laurate acrylates/c10-30 alkyl acrylate, crosspolymer, salicylic acid, parfum / fragrance Обзор от бренда

youcanchoose

Тушь для ресниц `LOREAL` VOLUME MILLION LASHES PANORAMA коричневая

Тушь для ресниц `LOREAL` VOLUME MILLION LASHES PANORAMA коричневая

Бальзам для губ `LETIQUE COSMETICS` Молочный шоколад (SPF 15) 3,7 г

Бальзам для губ `LETIQUE COSMETICS` Молочный шоколад (SPF 15) 3,7 г

Маска для лица `SHINETREE` с экстрактом камелии и коллагеном (восстанавливающая) 15 шт

Маска для лица `SHINETREE` с экстрактом камелии и коллагеном (восстанавливающая) 15 шт

Крем для лица `PROFESSOR SKINGOOD` с витамином С (антиоксидантный) 30 мл

Крем для лица `PROFESSOR SKINGOOD` с витамином С (антиоксидантный) 30 мл

Крем для рук и тела `MIXIT` `SPA RITUALS` PERFUMED COLLECTION с ароматом мускуса (парфюмированный) 250 мл

Крем для рук и тела `MIXIT` `SPA RITUALS` PERFUMED COLLECTION с ароматом мускуса (парфюмированный) 250 мл

Крем для контура глаз `TENZERO` с гиалуроновой кислотой (увлажняющий) 40 мл

Крем для контура глаз `TENZERO` с гиалуроновой кислотой (увлажняющий) 40 мл

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.