Алси-групп

город: Сургут

Район: Сургут городской округ

Адрес: Нижневартовское шоссе, 5/1

Индекс: 628401.0

Телефон: +7 (3462) 38‒00‒59

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://alsi-grupp.ru

вид деятельности: Входные двери, Окна, Остекление / отделка балконов и лоджий, Системы перегородок, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 18:00, Вт: с 08:00 до 18:00, Ср: с 08:00 до 18:00, Чт: с 08:00 до 18:00, Пт: с 08:00 до 18:00, Сб: с 08:00 до 18:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду