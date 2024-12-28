Алси-групп
город: Сургут
Район: Сургут городской округ
Адрес: Нижневартовское шоссе, 5/1
Индекс: 628401.0
Телефон: +7 (3462) 38‒00‒59
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://alsi-grupp.ru
вид деятельности: Входные двери, Окна, Остекление / отделка балконов и лоджий, Системы перегородок, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:00 до 18:00, Вт: с 08:00 до 18:00, Ср: с 08:00 до 18:00, Чт: с 08:00 до 18:00, Пт: с 08:00 до 18:00, Сб: с 08:00 до 18:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду