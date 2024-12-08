Альта-профиль Калининград, центр современных фасадов

город: Калининград

Район: Калининград городской округ

Адрес: Московский проспект, 196а

Индекс: 236003.0

Телефон: +7 (4012) 92‒08‒67

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://kgd.alta-profil.net

вид деятельности: Кровельные материалы, Системы водоотведения, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду