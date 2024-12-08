Альта-профиль Калининград, центр современных фасадов
город: Калининград
Район: Калининград городской округ
Адрес: Московский проспект, 196а
Индекс: 236003.0
Телефон: +7 (4012) 92‒08‒67
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://kgd.alta-profil.net
вид деятельности: Кровельные материалы, Системы водоотведения, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду