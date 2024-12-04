Альта-Профиль, офис

город: Воронеж

Район: Воронеж городской округ

Адрес: Донбасская, 16е

Индекс: 394030.0

Телефон: +7 (473) 203‒11‒02

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://alta-profil-vrn.ru

вид деятельности: Кровельные материалы, Отделочные материалы, Системы водоотведения, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк