Альта-профиль, производственная компания
город: Омск
Район: Омск городской округ
Адрес: Северная 30-я, 67
Индекс: 644116.0
Телефон: +7 (3812) 20‒82‒70
Мобильный Телефон: +7‒913‒632‒70‒85
Сайт: http://omsk.alta-profil.net
вид деятельности: Кровельные материалы, Системы водоотведения, Стеновые панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду