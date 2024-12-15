Альта-профиль, производственная компания

город: Омск

Район: Омск городской округ

Адрес: Северная 30-я, 67

Индекс: 644116.0

Телефон: +7 (3812) 20‒82‒70

Мобильный Телефон: +7‒913‒632‒70‒85

Сайт: http://omsk.alta-profil.net

вид деятельности: Кровельные материалы, Системы водоотведения, Стеновые панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду