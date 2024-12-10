Альта-Профиль, Склад

город: Рязань

Район: Рязань городской округ

Адрес: Окружная дорога 185 километр, 6а лит Ж

Индекс: 390020.0

Телефон: +7 (4912) 46‒40‒50

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://xn—-7sbbkeueg2be4ae8mob.xn--p1ai

вид деятельности: Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 16:45, Вт: с 09:00 до 16:45, Ср: с 09:00 до 16:45, Чт: с 09:00 до 16:45, Пт: с 09:00 до 16:45, Сб: с 09:00 до 14:45, Вс: с 09:00 до 14:45

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата по QR-коду