Альта-Профиль, склад
город: Воронеж
Район: Воронеж городской округ
Адрес: Космонавтов, 6/3
Индекс: 394038.0
Телефон: +7 (473) 200‒74‒98
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://alta-profil-vrn.ru
вид деятельности: Кровельные материалы, Отделочные материалы, Системы водоотведения, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк