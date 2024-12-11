Альта-профиль, торговая фирма

город: аул Новая Адыгея

Район: Тахтамукайский район

Адрес: Сливовая (сдт Кубань), 9

Индекс: 385121.0

Телефон: +7 (861) 292‒91‒55

Мобильный Телефон: +7‒903‒411‒06‒54

Сайт: http://xn—-8sband0atjh9a5a5f.xn--p1ai

вид деятельности: Кровельные материалы, Системы водоотведения, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 16:00, Вс: с 09:00 до 15:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк